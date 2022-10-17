Андрей Рублёв написал пост из двух слов после победы на турнире в Хихоне

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал новый пост в своих социальных сетях, после того как одержал победу на турнире ATP в Хихоне (Испания). В решающем матче Рублёв обыграл американца Себастьяна Корду со счётом 6:2, 6:3.

«Спасибо, Хихон», — написал Андрей.

Напомним, победа позволила Рублёву подняться на восьмое место в рейтинге ATP.

Рейтинг ATP. 17 октября

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6730.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.

3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5600.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5155.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4930.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4860.

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4320.

8 (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3685.

9 (8). Тейлор Фритц (США) — 3195.

10 (13). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3155.

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