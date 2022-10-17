Медведев и Рублёв — в топ-10 рейтинга Чемпионской гонки, Карацев поднялся на две строчки

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Первые строчки заняли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль. Россияне Даниил Медведев (5) и Андрей Рублёв (6) сохранили свои места в десятке рейтинга. Аслан Карацев поднялся на две строчки.
Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».
Чемпионская гонка ATP от 17 октября
1. Карлос Алькарас (Испания) — 6460.
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.
3. Каспер Рууд (Норвегия) — 4930.
4. Стефанос Циципас (Греция) — 4885.
5. Даниил Медведев (Россия) — 3555.
6. Андрей Рублёв (Россия) — 3440.
7. (8) Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3065.
8. (7) Тейлор Фритц (США) — 2885.
9. Хуберт Хуркач (Польша) — 2725.
10. Новак Джокович (Сербия) — 2720...
17. Карен Хачанов (Россия) — 1900...
61. (63) Аслан Карацев (Россия) — 755...
87. Роман Сафиуллин (Россия) — 586...
92. Павел Котов (Россия) — 558.
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