Медведев и Рублёв — в топ-10 рейтинга Чемпионской гонки, Карацев поднялся на две строчки

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Первые строчки заняли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль. Россияне Даниил Медведев (5) и Андрей Рублёв (6) сохранили свои места в десятке рейтинга. Аслан Карацев поднялся на две строчки.



Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».



Чемпионская гонка ATP от 17 октября



1. Карлос Алькарас (Испания) — 6460.

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.

3. Каспер Рууд (Норвегия) — 4930.

4. Стефанос Циципас (Греция) — 4885.

5. Даниил Медведев (Россия) — 3555.

6. Андрей Рублёв (Россия) — 3440.

7. (8) Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3065.

8. (7) Тейлор Фритц (США) — 2885.

9. Хуберт Хуркач (Польша) — 2725.

10. Новак Джокович (Сербия) — 2720...

17. Карен Хачанов (Россия) — 1900...

61. (63) Аслан Карацев (Россия) — 755...

87. Роман Сафиуллин (Россия) — 586...

92. Павел Котов (Россия) — 558.