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Болельщик сделал предложение Свёнтек прямо во время церемонии награждения

Болельщик сделал предложение Свёнтек прямо во время церемонии награждения
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Польская теннисистка Ига Свёнтек переиграла представительницу Хорватии Донну Векич на турнире категории WTA-500 в Сан-Диего (США) и стала победительницей соревнований. Во время церемонии награждения, когда первой ракетке мира вручали трофей, один из польских болельщиков выкрикнул: «Ига, ты выйдешь за меня замуж?»

Свёнтек смутилась, однако через несколько секунд всё же ответила: «Я не буду повторять то, что сказала Штеффи Граф, но вы, наверное, знаете, что она сказала». Ига вспомнила случай на женском Уимблдоне, когда немецкой теннисистке Штеффи Граф сделали похожее предложение. 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» отреагировала на вопрос фаната: «Сколько у тебя денег?»

Финальная встреча завершилась победой Свёнтек в трёх сетах – 6:3, 3:6, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут.

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