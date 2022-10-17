Доктор Надаля рассказал о состоянии испанца перед концовкой сезона

Анхель Руис Котторо, многолетний доктор теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мыслями о состоянии испанца.
«С Рафой всё в порядке, он очень доволен своим отцовством. Как только эта ситуация разрешится, что логически выведет его из повседневной жизни с семьёй, он будет хорошо тренироваться и следовать графику до конца сезона», — приводит слова доктора EL Comercio.
В сезоне-2022 Рафаэль Надаль выиграл два турнира «Большого шлема», а именно Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». На Уимблдоне он добрался до полуфинала, на который не вышел из-за травмы, а на Открытом чемпионате США проиграл в четвёртом круге. Не так давно Надаль принял участие в Кубке Лэйвера, сыграв в паре с Роджером Федерером в прощальном матче швейцарца. Пока неизвестно, когда он вернётся на корт.
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