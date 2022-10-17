Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свёнтек прокомментировала свою победу на турнире в Сан-Диего

Свёнтек прокомментировала свою победу на турнире в Сан-Диего
Комментарии

Первая ракетка мира Ига Свёнтек высказалась о своей победе на турнире в Сан-Диего (США).

«В третьем сете я хотела идти до конца. Я была очень сосредоточенна в геймах на подаче соперницы, использовала свою интуицию и боролась за каждый мяч. Это был действительно напряжённый матч, довольно долгий, и я думаю, что мы оба чувствовали его накал физически. Это придало мне уверенности. Мы играли с Донной в начале моего приключения в WTA, и я так рада, что ты вернулась. Я верю, что мы ещё не раз встретимся в финале.

Хотела бы поблагодарить вас всех за то, что вы пришли. Каждый раз, когда я бываю в разных уголках мира, для меня удивительно, что есть эта польская община. Благодарю вас за то, что вы здесь и что вы приехали, потому что вы даёте мне много энергии, которая особенно необходима в конце сезона. Я надеюсь, что будете и в Техасе», — сказал Свёнтек на церемонии награждения.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022