Свёнтек прокомментировала свою победу на турнире в Сан-Диего

Первая ракетка мира Ига Свёнтек высказалась о своей победе на турнире в Сан-Диего (США).
«В третьем сете я хотела идти до конца. Я была очень сосредоточенна в геймах на подаче соперницы, использовала свою интуицию и боролась за каждый мяч. Это был действительно напряжённый матч, довольно долгий, и я думаю, что мы оба чувствовали его накал физически. Это придало мне уверенности. Мы играли с Донной в начале моего приключения в WTA, и я так рада, что ты вернулась. Я верю, что мы ещё не раз встретимся в финале.
Хотела бы поблагодарить вас всех за то, что вы пришли. Каждый раз, когда я бываю в разных уголках мира, для меня удивительно, что есть эта польская община. Благодарю вас за то, что вы здесь и что вы приехали, потому что вы даёте мне много энергии, которая особенно необходима в конце сезона. Я надеюсь, что будете и в Техасе», — сказал Свёнтек на церемонии награждения.
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