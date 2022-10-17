Рублёв высказался о своём возможном попадании на Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мыслями о борьбе за путёвку на Итоговый турнир ATP. На 17 октября он занимает шестое место в рейтинге Чемпионской гонки. Теннисист отстаёт от Даниила Медведева, идущего пятым, на 115 очков.

«Я очень счастлив и очень благодарен. Выиграть титул в Хихоне — это всегда особое чувство, потому что все игроки работают, чтобы выиграть титул, и играют в лучших турнирах. Для меня очень важно выиграть ещё один титул здесь в моей карьере. Все недели важны для меня, потому что я борюсь за финал Итогового турнира.

Было бы действительно потрясающе отобраться на Итоговый турнир, потому что игроки мечтают сыграть там. Для меня будет очень важно пройти квалификацию три года подряд», — сказал Рублёв на пресс-конференции.