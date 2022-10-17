Надаль сравнялся с Джоковичем по количеству недель в топ-3 рейтинга. Федерер — первый

Испанский теннисист Рафаэль Надаль проводит 672-ю неделю в топ-3 мирового рейтинга. Обладатель 22 титулов турниров «Большого шлема» сравнялся с сербским игроком Новаком Джоковичем, на счету которого столько же недель. Первым в списке идёт швейцарец Роджер Федерер (750).

Теннисисты с наибольшим количеством недель в топ-3 рейтинга ATP:

1) Роджер Федерер (Швейцария) — 750.

2) Рафаэль Надаль (Испания) и Новак Джокович (Сербия) — 672.

4) Джимми Коннорс (США) — 592.

5) Иван Лендл (Чехословакия и США) — 499.

В сезоне-2022 Рафаэль Надаль выиграл два турнира «Большого шлема», а именно Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». На Уимблдоне он добрался до полуфинала, на который не вышел из-за травмы, а на Открытом чемпионате США проиграл в четвёртом круге.