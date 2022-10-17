Президент федерации тенниса Испании рассказал об организации нового турнира в Хихоне

Мигель Диас, президент федерации тенниса Испании, раскрыл подробности организации нового хардового турнира категории АTP-250 в Хихоне.
«Как появилась возможность организации турнира? Мы готовили это уже несколько лет. Думали, что можем сделать это в прошлом году, но вмешался коронавирус. Я направил письмо президенту ATP Андреа Гауденци, в котором сказал, что мы великая держава, но без турниров [осенью]. Мы связывались с несколькими территориями и муниципалитетами и знали, что Хихон был заинтересован в групповом этапе Кубка Дэвиса, который отправился в Валенсию.
Каковы были спецификации? Крытое здание, близлежащий аэропорт. Выбор пал на Хихон, потому что в Каталонии и Мадриде уже есть свои турниры. Были и другие варианты, такие как Мурсия, Канарские острова или Андалусия.
Сколько стоит лицензия? Около пяти миллионов. АTP должна понимать, что испанский теннис нуждается в турнире каждый год и заслуживает его за историю и результаты», — приводит слова Диаса издание Мarca.
- 17 октября 2022
-
17:36
-
17:35
-
17:10
-
16:51
-
16:06
-
15:50
-
14:51
-
14:14
-
13:23
-
12:43
-
12:16
-
10:45
-
10:23
-
09:34
-
09:17
-
09:16
-
09:04
-
08:45
-
08:30
-
08:24
-
08:13
-
07:47
-
07:36
-
07:23
-
06:09
-
04:59
-
03:59
-
00:48
-
00:33
-
00:15
-
00:03
- 16 октября 2022
-
23:44
-
23:15
-
23:07
-
22:54