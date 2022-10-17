Президент федерации тенниса Испании рассказал об организации нового турнира в Хихоне

Мигель Диас, президент федерации тенниса Испании, раскрыл подробности организации нового хардового турнира категории АTP-250 в Хихоне.

«Как появилась возможность организации турнира? Мы готовили это уже несколько лет. Думали, что можем сделать это в прошлом году, но вмешался коронавирус. Я направил письмо президенту ATP Андреа Гауденци, в котором сказал, что мы великая держава, но без турниров [осенью]. Мы связывались с несколькими территориями и муниципалитетами и знали, что Хихон был заинтересован в групповом этапе Кубка Дэвиса, который отправился в Валенсию.

Каковы были спецификации? Крытое здание, близлежащий аэропорт. Выбор пал на Хихон, потому что в Каталонии и Мадриде уже есть свои турниры. Были и другие варианты, такие как Мурсия, Канарские острова или Андалусия.

Сколько стоит лицензия? Около пяти миллионов. АTP должна понимать, что испанский теннис нуждается в турнире каждый год и заслуживает его за историю и результаты», — приводит слова Диаса издание Мarca.