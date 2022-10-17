Паула Бадоса: хочу играть лучше, чтобы стать первой ракеткой мира

Испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о турнире в Гвадалахаре (Мексика), где она имеет первый номер посева. Восьмая ракетка мира во втором круге встретится либо с Викторией Азаренко, либо с Чжан Шуай.
«Моя великая цель — наладить отношения с самой собой. Бывают дни, когда я с Паулой лажу лучше, а бывают дни, когда хуже. Мне нравится Гвадалахара, я счастлива здесь, и, возможно, это один из моих любимых турниров: болельщики всегда меня очень поддерживали, я чувствую себя как дома и возвращение для меня доставляет удовольствие.
Нужно извлечь уроки из опыта этого года, сложного, тяжёлого. Мне необходимо справляться с давлением. У меня есть возможности для совершенствования, и я хочу играть лучше, чтобы стать первой ракеткой мира», — приводит слова Бадосы EFE.
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