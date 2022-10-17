Александр Шевченко сменил российское гражданство на казахское

149-я ракетка мира Александр Шевченко теперь будет выступать за Казахстан. Ранее теннисист представлял Россию. Об этом стало известно после того, как Шевченко сыграл на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) под флагом Казахстана и опубликовал скриншот результата матча в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА ШЕВЧЕНКО

На сайте ATP эту информацию пока не подтвердили.

Спортсмен оказался сильнее россиянина Павла Котова 4:6, 6:3, 6:2 и вышел в основную сетку соревнований. В первом круге ему предстоит провести матч с представителем Швейцарии Антуаном Белье, который также успешно преодолел квалификацию.

Турнир в Стокгольме проходит с 17 по 23 октября. Россию на соревнованиях представляет Аслан Карацев, который на старте встретится с чехом Лукашом Росолом. Под первым номером в Швеции посеян грек Стефанос Циципас, второй сеяный — британец Кэмерон Норри.