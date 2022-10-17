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Президент федерации тенниса Испании — об Алькарасе: он является гордостью страны

Президент федерации тенниса Испании — об Алькарасе: он является гордостью страны
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Мигель Диас, президент федерации тенниса Испании, высказался об испанском теннисисте, первой ракетке мира Карлосе Алькарасе.

«19-летний мальчик, который становится номером один, выигрывает »Мастерс», выигрывает «Большой шлем», является невероятной гордостью для любой страны. Мы помогаем ему из Федерации», — приводит слова Диаса издание Мarca.

Напомним, 19-летний Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. В финальном матче испанец обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. После этой победы испанец поднялся на первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира в истории мужского тенниса.

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