Ивашко уступил Кресси в первом круге Стокгольма. Американец сыграет с Циципасом

Белорусский теннисист Илья Ивашко (70-я ракетка мира) не смог преодолеть первый раунд турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Он в трёх сетах уступил представителю США Максиму Кресси (33-й номер мирового рейтинга). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Кунглига Теннисхаллен» и продолжалась 2 часа 35 минут.

Кресси оказался сильнее своего соперника со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Американец выполнил 22 подачи навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Ильи Ивашко три эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В следующем круге Максим Кресси встретится с первым сеяным турнира в Стокгольме, греком Стефаносом Циципасом.