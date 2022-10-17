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Ивашко уступил Кресси в первом круге Стокгольма. Американец сыграет с Циципасом

Ивашко уступил Кресси в первом круге Стокгольма. Американец сыграет с Циципасом
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Белорусский теннисист Илья Ивашко (70-я ракетка мира) не смог преодолеть первый раунд турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Он в трёх сетах уступил представителю США Максиму Кресси (33-й номер мирового рейтинга). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Кунглига Теннисхаллен» и продолжалась 2 часа 35 минут.

Кресси оказался сильнее своего соперника со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Американец выполнил 22 подачи навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Ильи Ивашко три эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В следующем круге Максим Кресси встретится с первым сеяным турнира в Стокгольме, греком Стефаносом Циципасом.

Стокгольм. 1-й круг
17 октября 2022, понедельник. 14:05 МСК
Илья Ивашко
70
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 4
4 		7 7 6
         
Максим Кресси
33
США
Максим Кресси
М. Кресси
Комментарии
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