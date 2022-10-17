Ивашко уступил Кресси в первом круге Стокгольма. Американец сыграет с Циципасом
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Белорусский теннисист Илья Ивашко (70-я ракетка мира) не смог преодолеть первый раунд турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Он в трёх сетах уступил представителю США Максиму Кресси (33-й номер мирового рейтинга). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Кунглига Теннисхаллен» и продолжалась 2 часа 35 минут.
Кресси оказался сильнее своего соперника со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Американец выполнил 22 подачи навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Ильи Ивашко три эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из девяти.
В следующем круге Максим Кресси встретится с первым сеяным турнира в Стокгольме, греком Стефаносом Циципасом.
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