«Мы это сделали». Теннисист посвятил победу в «челленджере» недавно ушедшей из жизни маме
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Австралийский теннисист Ли Ту (190-й в рейтинге ATP) посвятил победу на «челленджере» в Сеуле (Южная Корея) своей маме, которая ушла из жизни три недели назад.
«Мы это сделали, мама. Сегодня твой день рождения. Это были самые тяжелые два месяца в моей жизни. Я наблюдал, как ты борешься с болезнью, борешься и борешься каждый день.
За несколько дней до твоей смерти ты сказала мне: «Увидимся в Корее». Приехав в Корею, я расплакался. После твоих похорон, я не был уверен, что смогу играть, но перед каждым матчем я смотрел на небо и не мог не улыбнуться, когда видел тебя», — написал теннисист в своих социальных сетях.
В финальном матче Ли Ту сенсационно обыграл китайца Йибин Ву (115-й в рейтинге ATP) со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
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