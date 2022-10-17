Александр Шевченко прокомментировал информацию о смене спортивного гражданства

149-я ракетка мира Александр Шевченко прокомментировал информацию о том, что сменил спортивное гражданство на казахское.

«Ну, медиа неправильно поняли. Ещё вообще ничего не понятно даже для меня», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Информация о переходе игрока в Казахстан появилась после выхода Шевченко в основную сетку турнира в Стокгольме (Швеция). В финале квалификации Александр оказался сильнее россиянина Павла Котова 4:6, 6:3, 6:2. В первом круге ему предстоит провести матч с представителем Швейцарии Антуаном Белье, который также успешно преодолел квалификацию.

Турнир в Стокгольме проходит с 17 по 23 октября. Россию на соревнованиях представляет Аслан Карацев, который на старте встретится с чехом Лукашем Росолом. Под первым номером в Швеции посеян грек Стефанос Циципас.