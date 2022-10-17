«Так прошла для меня четверть века». Наоми Осака показала детское фото в честь 25-летия

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях архивное фото в честь своего дня рождения. Вчера, 16 октября, Наоми исполнилось 25 лет.
Фото: из личного архива Наоми Осаки
«Вот так для меня прошла четверть века. Мне очень повезло, что я встретила стольких людей и побывала в стольких интересных местах за это время. Честно говоря, с каждым годом я ожидаю, что волшебным образом повзрослею, но я осознала, что некоторые вещи торопить нельзя. В конечном итоге всё придёт через жизненный опыт. Спасибо, что следите за мной в этом путешествии, я так благодарна за всю любовь, я правда не знаю, чем заслужила всё это», — подписала фото Осака.
Осака провалила прошедший Открытый чемпионат США – 2022. В матче первого круга Наоми проиграла американке Даниэль Коллинз (19) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Для японки это поражение стало четвёртым подряд.
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