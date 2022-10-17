Экс четвёртая ракетка мира Кей Нисикори выпал из рейтинга ATP

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, японец Кей Нисикори выпал из рейтинга ATP.

С этой недели Нисикори находится вне рейтинга ATP. До этого теннисист находился на 759 строчке.

32-летний Нисикори из-за травмы бедра досрочно завершил прошлый сезон. В последний раз он выходил на корт 9 октября на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), где во втором круге проиграл британцу Даниэлю Эвансу. В сезоне-2021 высшим достижением Нисикори стал полуфинал на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США). Также Кей дошёл до четвертьфинала домашней Олимпиады-2020 и до четвёртого круга на «Ролан Гаррос».

Японец является обладателем 12 трофеев на уровня ATP. Последний он выиграл в 2019 году в Брисбене (Австралия).