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Экс четвёртая ракетка мира Кей Нисикори выпал из рейтинга ATP

Экс четвёртая ракетка мира Кей Нисикори выпал из рейтинга ATP
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Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, японец Кей Нисикори выпал из рейтинга ATP.

С этой недели Нисикори находится вне рейтинга ATP. До этого теннисист находился на 759 строчке.

32-летний Нисикори из-за травмы бедра досрочно завершил прошлый сезон. В последний раз он выходил на корт 9 октября на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), где во втором круге проиграл британцу Даниэлю Эвансу. В сезоне-2021 высшим достижением Нисикори стал полуфинал на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США). Также Кей дошёл до четвертьфинала домашней Олимпиады-2020 и до четвёртого круга на «Ролан Гаррос».

Японец является обладателем 12 трофеев на уровня ATP. Последний он выиграл в 2019 году в Брисбене (Австралия).

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