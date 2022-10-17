Свёнтек стала пятой теннисисткой, выигравшей восемь и более трофеев за сезон в XXI веке

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек выиграл турнир в Сан-Диего (США). Этот трофей стал для польки восьмым в сезоне.

Свёнтек стала лишь пятой теннисисткой в 21 веке после Мартины Хингис (2000 год), Серены Уильямс (2002 и 2013 год), Ким Клейстерс (2003 и 2005 год), Энен Жюстин (2003 и 2007 год).

В этом сезоне Ига завоевала трофей на «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате США, а также подняла трофей на шести турнирах уровня WTA. Также Свёнтек стала первой теннисисткой с 2013 года, которая сыграла минимум в 10 финалах за сезон.

В финале турнира в Сан-Диего одержала победу над хорваткой Донной Векич (77-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 6:0. Призовой фонд турнира составляет $ 757 тыс.