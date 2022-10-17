Элина Аванесян стала лаки-лузером на турнире в Мексике, став седьмой россиянкой в сетке

Российская теннисистка Элина Аванесян (130-я в рейтинге WTA) в последний момент стала участницей хардового турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) как лаки-лузер, заменив китаянку Чжан Шуай.

В первом круге россиянка сейчас играет с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко (37-я в рейтинге WTA).

Турнир в Гвадалахаре пройдёт с 17 по 23 октября. Призовой фонд турнира составил $ 2 527 250. Первый номер посева получила представительница Испании Паула Бадоса. Также в Гвадалахаре сыграют Кори Гауфф, Мария Саккари, Каролин Гарсия, Джессика Пегула, Петра Квитова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Арина Соболенко, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и другие.

Полная сетка турнира доступна на «Чемпионате».