Элина Аванесян стала лаки-лузером на турнире в Мексике, став седьмой россиянкой в сетке
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Российская теннисистка Элина Аванесян (130-я в рейтинге WTA) в последний момент стала участницей хардового турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) как лаки-лузер, заменив китаянку Чжан Шуай.
В первом круге россиянка сейчас играет с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко (37-я в рейтинге WTA).
Турнир в Гвадалахаре пройдёт с 17 по 23 октября. Призовой фонд турнира составил $ 2 527 250. Первый номер посева получила представительница Испании Паула Бадоса. Также в Гвадалахаре сыграют Кори Гауфф, Мария Саккари, Каролин Гарсия, Джессика Пегула, Петра Квитова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Арина Соболенко, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и другие.
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