Россиянка Элина Аванесян проиграла Виктории Азаренко в первом круге турнира в Гвадалахаре

130-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Аванесян попала в основную сетку в качестве лаки-лузера.
В матче первого раунда Аванесян (LL) проиграла двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира, белоруске Виктории Азаренко со счётом 4:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 26 минут. Аванесян три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Азаренко один эйс, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
Следующей соперницей Азаренко станет восьмая ракетка мира, испанка Паула Бадоса (1).
Призовой фонд турнира в Гвадалахаре составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является американка Слоан Стивенс.
- 17 октября 2022
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