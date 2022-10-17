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Россиянка Элина Аванесян проиграла Виктории Азаренко в первом круге турнира в Гвадалахаре

Россиянка Элина Аванесян проиграла Виктории Азаренко в первом круге турнира в Гвадалахаре
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130-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Аванесян попала в основную сетку в качестве лаки-лузера.

В матче первого раунда Аванесян (LL) проиграла двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира, белоруске Виктории Азаренко со счётом 4:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 26 минут. Аванесян три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Азаренко один эйс, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Следующей соперницей Азаренко станет восьмая ракетка мира, испанка Паула Бадоса (1).

Призовой фонд турнира в Гвадалахаре составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является американка Слоан Стивенс.

Гвадалахара-2. 1-й круг
17 октября 2022, понедельник. 19:10 МСК
Виктория Азаренко
37
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Элина Аванесян
130
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
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