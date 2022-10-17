Мартина Навратилова попросила о помощи. Её преследуют в социальных сетях

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова сообщила о преследовании в социальных сетях.

«Этот человек обзывает меня всевозможными словами и преследует в Интернете. Может ли кто-нибудь сообщить о нём? Спасибо вам!» — написала Навратилова в своих социальных сетях, сделав репост публикации преследователя.

Мужчина резко критикует Навратилову за публичную поддержку выселения коренных кашмирских пандитов из Кашмира (область в Индии), а также за пропаганду арабского империализма в неарабских регионах Азии.

Отметим, что в комментариях Навратилову продолжили критиковать другие пользователи, обвиняя её в неразумном использовании звёздного статуса. «Вы поддерживаете очередной геноцид индусов. Сначала получите высшее образование, прежде чем стать инструментом пропаганды», — написал один из пользователей.