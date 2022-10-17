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Маттео Берреттини поделился свежей фотографией в солидном образе

Маттео Берреттини поделился свежей фотографией в солидном образе
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Финалист Уимблдона-2021, 16-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился в своих социальных сетях фотографией с фотосессии для бренда HUGO BOSS. Берреттини — единственный теннисист, получивший предложение от данного бренда.

Фото: из социальных сетей Берреттини

«Время упорно работать для сильного завершения сезона. На очереди Неаполь, Вена и Париж», — такой подписью Берреттини сопроводил фотографию.

В текущем сезоне Берреттини выиграл два травяных турнира — в Лондоне (Великобритания) и Штутгарте (Германия). Следующим турниром итальянца будет хардовый турнир в Неаполе (Италия), который пройдет с 17 по 23 октября, затем турнир в Вене (Австрия), и, конечно, турнир категории «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 31 октября по 6 ноября.

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