Аслан Карацев одержал уверенную победу на старте турнира в Стокгольме
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45-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который продлится до 23 октября.
В матче первого круга Карацев со счётом 6:3, 6:2 обыграл представителя Чехии Лукаша Росола (Q). Встреча продлилась 1 час 11 минут. Карацев четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Росола два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Карацева станет 14-я ракетка мира, посеянный вторым Кэмерон Норри из Великобритании.
Призовой фонд турнира в Стокгольме составил более € 648 тыс. Его действующим чемпионом является американский теннисист Томми Пол.
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