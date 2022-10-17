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Аслан Карацев одержал уверенную победу на старте турнира в Стокгольме

Аслан Карацев одержал уверенную победу на старте турнира в Стокгольме
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45-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который продлится до 23 октября.

В матче первого круга Карацев со счётом 6:3, 6:2 обыграл представителя Чехии Лукаша Росола (Q). Встреча продлилась 1 час 11 минут. Карацев четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Росола два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Карацева станет 14-я ракетка мира, посеянный вторым Кэмерон Норри из Великобритании.

Призовой фонд турнира в Стокгольме составил более € 648 тыс. Его действующим чемпионом является американский теннисист Томми Пол.

Стокгольм. 1-й круг
17 октября 2022, понедельник. 20:50 МСК
Лукаш Росол
226
Чехия
Лукаш Росол
Л. Росол
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Аслан Карацев
45
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Комментарии
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