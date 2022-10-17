Аслан Карацев одержал уверенную победу на старте турнира в Стокгольме

45-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который продлится до 23 октября.

В матче первого круга Карацев со счётом 6:3, 6:2 обыграл представителя Чехии Лукаша Росола (Q). Встреча продлилась 1 час 11 минут. Карацев четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Росола два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Карацева станет 14-я ракетка мира, посеянный вторым Кэмерон Норри из Великобритании.

Призовой фонд турнира в Стокгольме составил более € 648 тыс. Его действующим чемпионом является американский теннисист Томми Пол.