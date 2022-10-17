Леся Цуренко досрочно завершила текущий сезон

98-я ракетка мира, украинская теннисистка Леся Цуренко досрочно завершила сезон-2022.

«Надеюсь, следующий год будет лучше. К сожалению, вынуждена завершить выступления в этом году, чтобы подлечить локоть. P.S. Это не операция», — написала Цуренко в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Леси Цуренко

В последний раз Цуренко появлялась на корте месяц назад, на турнире в Портороже (Словения). В матче второго круга Леся обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 7:5, 7:6 (7:5). На следующий матч украинка уже не вышла.

33-летняя Цуренко – чемпионка четырёх турниров на уровне WTA в одиночном разряде и шести на уровне ITF. Её лучший результат на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2018 году.