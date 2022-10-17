Миша Зверев предположил, как отцовство скажется на Рафаэле Надале

Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат шестой ракетки мира Александра Зверева, порассуждал, как отцовство скажется на Рафаэле Надале.
«Жизнь сильно изменится — как для женщины, так и для отца. Обычно ты должен ходить на тренировку каждое утро, после чего должно быть восстановление или фитнес. Я знаю по себе: если у тебя есть ребёнок, ты можешь сказать себе: «Я сделаю восстановление завтра, мне не нужно разогреваться сегодня».
На корте нужно думать о том, как подойти игре эгоистичным. Объединить теннис и семью нелегко. Для меня семья всегда была на первом месте.
Всё может усложниться в случае, если у тебя нет няни, бабушек и дедушек, которые могут помочь с детьми. Не стоит забывать, что нужно вставать ночью и помогать, а это не оптимально перед матчем. Но, думаю, с Рафой всё может получиться иначе», — приводит слова Зверева Eurosport.
Напомним, 8 октября Надаль впервые стал отцом. У 36-летнего теннисиста и его жены Марии Перелло родился сын. Сообщается, что пара решила назвать ребёнка в честь теннисиста — Рафаэль.
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