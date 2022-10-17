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Миша Зверев предположил, как отцовство скажется на Рафаэле Надале

Миша Зверев предположил, как отцовство скажется на Рафаэле Надале
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Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат шестой ракетки мира Александра Зверева, порассуждал, как отцовство скажется на Рафаэле Надале.

«Жизнь сильно изменится — как для женщины, так и для отца. Обычно ты должен ходить на тренировку каждое утро, после чего должно быть восстановление или фитнес. Я знаю по себе: если у тебя есть ребёнок, ты можешь сказать себе: «Я сделаю восстановление завтра, мне не нужно разогреваться сегодня».

На корте нужно думать о том, как подойти игре эгоистичным. Объединить теннис и семью нелегко. Для меня семья всегда была на первом месте.

Всё может усложниться в случае, если у тебя нет няни, бабушек и дедушек, которые могут помочь с детьми. Не стоит забывать, что нужно вставать ночью и помогать, а это не оптимально перед матчем. Но, думаю, с Рафой всё может получиться иначе», — приводит слова Зверева Eurosport.

Напомним, 8 октября Надаль впервые стал отцом. У 36-летнего теннисиста и его жены Марии Перелло родился сын. Сообщается, что пара решила назвать ребёнка в честь теннисиста — Рафаэль.

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