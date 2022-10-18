«Праздничный ужин». Свёнтек показала, как с командной отметила триумф на турнире в США

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек в своих социальных сетях поделилась фотографией её с командной праздничного ужина в честь победы на хардовом турнире в Сан-Диего (США).
Фото: из личного архива Свёнтек
«Праздничный ужин с командной», — подписала фотографию Ига Свёнтек.
В финальном матче турнира Свёнтек встречалась с представительницей Хорватии Донной Векич, которую обыграла со счётом 6:3, 3:6, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Благодаря этой победе Свёнтек стала пятой теннисисткой, выигравшей восемь и более трофеев за сезон в XXI веке.
В этом сезоне Ига завоевала трофеи на «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате США, а также подняла трофеи на шести турнирах уровня WTA. Также Свёнтек стала первой теннисисткой с 2013 года, которая сыграла минимум в 10 финалах за сезон.
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