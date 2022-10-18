Миша Зверев объяснил, почему Александр до сих пор не вернулся на корт после тяжёлой травмы

Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, брат шестой ракетки мира Александра Зверева, рассказал, почему тот до сих пор не сыграл ни одного матча после того, как получил тяжёлую травму в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем. По словам Зверева-старшего, его брат хочет вернуться тогда, когда почувствует себя готовым на все сто процентов.

«Саша хочет играть в турнирах не просто тогда, когда здоров, а лишь в том случае, когда он пребывает в хорошей форме», — приводит слова Миши Зверева Eurosport.de.

Пока неизвестно, когда Александр Зверев возобновит выступления. На Australian Open 2022 года немец проиграл в четвёртом круге.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.