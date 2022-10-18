Миша Зверев высказался о титулах Новака Джоковича в Тель-Авиве и в Астане
Поделиться
Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, брат шестой ракетки мира Александра Зверева, прокомментировал последние достижения 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. В октябре Джокович выиграл турниры в Тель-Авиве (Израиль) и в Астане (Казахстан).
«Я считаю, что это было невероятно сильно. Новак возвращается, выигрывает два турнира — вот и всё. Да, он не был травмирован, у него была только одна пауза, но он выходит на корт с большой уверенностью и играет в свой теннис.
Я уверен, что он будет ещё прибавлять. Это очень впечатляет, особенно с учётом того, что ему 35 лет», — приводит слова Миши Зверева Eurosport.de.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 18 октября 2022
-
10:01
-
09:55
-
09:26
-
07:43
-
03:13
-
00:40
-
00:16
- 17 октября 2022
-
23:41
-
23:19
-
23:09
-
22:16
-
22:01
-
21:48
-
21:33
-
21:28
-
20:47
-
20:37
-
20:27
-
20:19
-
19:54
-
19:45
-
19:13
-
18:36
-
18:22
-
17:36
-
17:35
-
17:10
-
16:51
-
16:06
-
15:50
-
14:51
-
14:14
-
13:23
-
12:43
-
12:16
Партнерский контент