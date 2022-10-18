Миша Зверев высказался о титулах Новака Джоковича в Тель-Авиве и в Астане

Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, брат шестой ракетки мира Александра Зверева, прокомментировал последние достижения 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. В октябре Джокович выиграл турниры в Тель-Авиве (Израиль) и в Астане (Казахстан).

«Я считаю, что это было невероятно сильно. Новак возвращается, выигрывает два турнира — вот и всё. Да, он не был травмирован, у него была только одна пауза, но он выходит на корт с большой уверенностью и играет в свой теннис.

Я уверен, что он будет ещё прибавлять. Это очень впечатляет, особенно с учётом того, что ему 35 лет», — приводит слова Миши Зверева Eurosport.de.

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