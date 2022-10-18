Андрей Рублёв разобрал свои матчи на турнире в Хихоне, где он завоевал титул

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв разобрал своё выступление на турнире в Хихоне (Испания), где ему удалось завоевать титул.
«Финал с Себастьяном Кордой? Это сильный соперник. Он здорово подаёт, быстро входит в корт и играет агрессивно. Да и на приёме, которым владеет очень хорошо, старается сразу брать инициативу в свои руки. Но в итоге для меня всё сложилось хорошо. Я не только успевал отражать его удары, но и сам навязывал ему свой темп.
В финале было проще всего? Я бы так не сказал. Возможно, по результату так действительно может показаться. Но давайте разберём три предыдущих моих матча в Хихоне. В первом из них против Ильи Ивашко я вёл 6:3 и 4:2, но упустил шанс сделать ещё один брейк, вместо этого отдал свою подачу и уступил второй сет. В четвертьфинале с Томми Полом во второй партии я вёл 3:0 и имел тройной брейк-пойнт на его подаче, который тоже не смог реализовать, в результате чего завязалась борьба. В первом сете полуфинала против Доминика Тима мне не удалось подать на первый сет при счёте 5:3, и хорошо, что сразу удалось взять чужую подачу. Вот и в финале тоже были напряжённые моменты. В первом и во втором сетах Корда имел брейк-пойнты. Так что это была совсем не лёгкая победа. Просто мне удалось не доводить дело до неприятностей, как в других играх», — цитирует Рублёва «Коммерсантъ».
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