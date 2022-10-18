Андрей Рублёв объяснил, почему снялся с турнира в Неаполе
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Российский теннисист Андрей Рублёв (восьмая ракетка мира) объяснил, почему решил не выступать на турнире категории ATP-250 в Неаполе (Италия), который проходит с 17 по 23 октября на хардовом покрытии.
«С Неаполя я снялся в первую очередь для того, чтобы отдохнуть перед последними и очень важными турнирами этого года. Что касается очков, то я не очень за этим слежу, но понимаю, что в плане Турина (где пройдёт Итоговый чемпионат ATP. — Прим. «Чемпионата») мне ещё ничего не гарантировано. Для меня всё будет решаться в Вене и Париже», — приводит слова Андрея Рублёва издание «Коммерсантъ».
Напомним, на минувшей неделе Рублёв завоевал титул в Хихоне.
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