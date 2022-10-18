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Первая ракетка мира Карлос Алькарас отреагировал на то, что Бензема выиграл «Золотой мяч»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас отреагировал на то, что Бензема выиграл «Золотой мяч»
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Первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к нападающему «Реала» и сборной Франции Кариму Бензема. Вчера, 17 октября, Бензема выиграл «Золотой мяч».

«Вперёд, Карим!» — написал Алькарас в своих социальных сетях.

Напомним, Карим Бензема стал первым после Зинедина Зидана французом, удостоившимся этой почётной награды. В прошлом сезоне Бензема забил 27 голов и отдал 12 результативных передач в 32 матчах чемпионата Испании. Также на счету форварда 15 голов и две передачи в 12 играх Лиги чемпионов.

Обладателем «Золотого мяча» в предыдущем сезоне был форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, который на данный момент является рекордсменом по количеству данных наград, у аргентинца их семь.

«Всё кажется очевидным. Но это не так». Реакция мира на «Золотой мяч» Бензема «Всё кажется очевидным. Но это не так». Реакция мира на «Золотой мяч» Бензема

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