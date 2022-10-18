Врач Надаля ответил на вопрос, в чём секрет Рафаэля

Анхель Руис Которро, многолетний доктор 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, ответил на вопрос, в чём заключается секрет спортивного долголетия 36-летнего теннисиста.
«Думаю, секрет в упорном труде, любви к спорту, стремлении совершенствоваться каждый день и наличии выдающихся физических качеств, необходимых для тенниса. Он вошёл в историю спорта. И он продолжает радовать нас», — приводит слова медика El Comercio.
В сезоне-2022 Рафаэль Надаль выиграл два турнира «Большого шлема», а именно Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». На Уимблдоне он добрался до полуфинала, на который не вышел из-за травмы, а на Открытом чемпионате США проиграл в четвёртом круге. Не так давно Надаль принял участие в Кубке Лэйвера, сыграв в паре с Роджером Федерером в прощальном матче швейцарца. Пока неизвестно, когда он вернётся на корт.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 18 октября 2022
-
16:01
-
15:40
-
14:12
-
13:01
-
11:13
-
11:01
-
10:01
-
09:55
-
09:26
-
07:43
-
03:13
-
00:40
-
00:16
- 17 октября 2022
-
23:41
-
23:19
-
23:09
-
22:16
-
22:01
-
21:48
-
21:33
-
21:28
-
20:47
-
20:37
-
20:27
-
20:19
-
19:54
-
19:45
-
19:13
-
18:36
-
18:22
-
17:36
-
17:35
-
17:10
-
16:51
-
16:06