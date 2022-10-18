Врач Надаля ответил на вопрос, в чём секрет Рафаэля

Анхель Руис Которро, многолетний доктор 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, ответил на вопрос, в чём заключается секрет спортивного долголетия 36-летнего теннисиста.

«Думаю, секрет в упорном труде, любви к спорту, стремлении совершенствоваться каждый день и наличии выдающихся физических качеств, необходимых для тенниса. Он вошёл в историю спорта. И он продолжает радовать нас», — приводит слова медика El Comercio.

В сезоне-2022 Рафаэль Надаль выиграл два турнира «Большого шлема», а именно Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». На Уимблдоне он добрался до полуфинала, на который не вышел из-за травмы, а на Открытом чемпионате США проиграл в четвёртом круге. Не так давно Надаль принял участие в Кубке Лэйвера, сыграв в паре с Роджером Федерером в прощальном матче швейцарца. Пока неизвестно, когда он вернётся на корт.

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