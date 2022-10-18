Александр Шевченко проиграл в первом круге турнира ATP в Стокгольме
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Российский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение в матче первого круга хардового турнира ATP в Стокгольме (Швеция), в котором его соперником был Антуан Белье из Швейцарии. Шевченко, занимающий 149-е место в рейтинге ATP, проиграл Белье (192) со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.
Шевченко сделал три эйса и однажды ошибся на подаче. Российский теннисист использовал два брейк-пойнта из трёх (процент реализации составил 67%). На счету его соперника пять подач навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11 (45%).
Во втором круге турнира в Стокгольме соперником Белье станет канадский теннисист Денис Шаповалов, освобождённый от матчей первого раунда.
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