Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Шевченко проиграл в первом круге турнира ATP в Стокгольме

Александр Шевченко проиграл в первом круге турнира ATP в Стокгольме
Комментарии

Российский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение в матче первого круга хардового турнира ATP в Стокгольме (Швеция), в котором его соперником был Антуан Белье из Швейцарии. Шевченко, занимающий 149-е место в рейтинге ATP, проиграл Белье (192) со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

Шевченко сделал три эйса и однажды ошибся на подаче. Российский теннисист использовал два брейк-пойнта из трёх (процент реализации составил 67%). На счету его соперника пять подач навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11 (45%).

Во втором круге турнира в Стокгольме соперником Белье станет канадский теннисист Денис Шаповалов, освобождённый от матчей первого раунда.

Стокгольм. 1-й круг
18 октября 2022, вторник. 14:05 МСК
Антуан Белье
192
Швейцария
Антуан Белье
А. Белье
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Александр Шевченко
149
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022