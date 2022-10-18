Рамос-Виньолас пожаловался на качество нового покрытия в Неаполе

40-я ракетка мира испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас пожаловался на качество корта на турнире категории ATP-250 в Неаполе (Италия).

Рамос-Виньолас (7) в рамках первого круга встречается с представителем Португалии Нуну Боргесом. При счёте 0:2 (15-15) испанец остановил игру и показал судье несколько мест на корте, где мяч плохо отскакивает. Альберт проиграл первый сет со счётом 5:7. Отметим, что Боргес претензий по поводу покрытия не высказывает.

Напомним, старт турнира в Неаполе был отложен из-за жалоб на качество покрытия. В субботу площадки турнира были неровными и настолько мягкими, что проминались под ногами. В итоге покрытие привезли из Флоренции, где на прошлой неделе тоже проходил турнир уровня ATP.