Рамос-Виньолас пожаловался на качество нового покрытия в Неаполе
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40-я ракетка мира испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас пожаловался на качество корта на турнире категории ATP-250 в Неаполе (Италия).
Рамос-Виньолас (7) в рамках первого круга встречается с представителем Португалии Нуну Боргесом. При счёте 0:2 (15-15) испанец остановил игру и показал судье несколько мест на корте, где мяч плохо отскакивает. Альберт проиграл первый сет со счётом 5:7. Отметим, что Боргес претензий по поводу покрытия не высказывает.
Напомним, старт турнира в Неаполе был отложен из-за жалоб на качество покрытия. В субботу площадки турнира были неровными и настолько мягкими, что проминались под ногами. В итоге покрытие привезли из Флоренции, где на прошлой неделе тоже проходил турнир уровня ATP.
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