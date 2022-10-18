«У Паулы такое чувство юмора». Бадоса разыграла Арину Соболенко в Гвадалахаре

Восьмая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса разыграла белоруску Арину Соболенко. Спортсменки находятся в Гвадалахаре (Мексика), где стартовал последний в текущем сезоне турнир категории WTA-1000.
Соболенко вместе с командой ужинала в ресторане. Внезапно официанты принесли ей торт со свечой и начали поздравлять с днём рождения. Бадоса в это время смеялась и подначивала собравшихся гостей заведения. «Люблю тебя», — отреагировала на шутку Соболенко.
«Ребята, просто хочу, чтобы вы знали! У меня не день рождения, просто у Паулы такое чувство юмора. Это было очень смешно, до сих пор не могу перестать смеяться. Мой день рождения – 05.05», — написала Соболенко в своих социальных сетях.
Бадоса (1) во втором круге турнира в Гвадалахаре сразится с белоруской Викторией Азаренко, а Соболенко (2) — с россиянкой Людмилой Самсоновой.
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