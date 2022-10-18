В Федерации тенниса Казахстана отреагировали на информацию о переходе россиянина Шевченко

В Федерации тенниса Казахстана (ФТК) прокомментировали информацию о том, что 149-я ракетка мира россиянин Александр Шевченко сменил спортивное гражданство на казахское.
«В СМИ появилась информация, что российский теннисист Александр Шевченко сменил спортивное гражданство и отныне будет выступать за Казахстан. Федерация тенниса Казахстана сообщает, что, действительно, в её адрес было обращение от Александра Шевченко. Оно находится на рассмотрении. Нужно принять во внимание, что в Федерацию тенниса Казахстана регулярно обращаются игроки, которые хотят играть за нашу страну. И каждый случай рассматривается тщательно и взвешенно. Если состоится какой-либо переход под эгидой ФТК, то федерация сообщит об этом своим болельщикам», — говорится на сайте организации.
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