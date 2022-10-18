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Беатрис Хаддад-Майя выбыла из борьбы за место на Итоговом чемпионате WTA

Беатрис Хаддад-Майя выбыла из борьбы за место на Итоговом чемпионате WTA
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18-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя лишилась шансов квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.

Это произошло после поражения Хаддад-Майи (11) в первом круге турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Беатрис со счётом 5:7, 2:6 проиграла представительнице Чехии Катержине Синяковой (54-й номер рейтинга). Встреча продлилась 1 час 38 минут. Хаддад-Майя три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету Синяковой три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.

В текущем сезоне Хаддад-Майя выиграла два подряд травяных турнира категории WTA-250 и поднялась на лучшую в карьере строчку в рейтинге WTA — 15-е место.

Гвадалахара-2. 1-й круг
18 октября 2022, вторник. 19:10 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
18
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Катержина Синякова
54
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
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