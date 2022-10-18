Беатрис Хаддад-Майя выбыла из борьбы за место на Итоговом чемпионате WTA

18-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя лишилась шансов квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.
Это произошло после поражения Хаддад-Майи (11) в первом круге турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Беатрис со счётом 5:7, 2:6 проиграла представительнице Чехии Катержине Синяковой (54-й номер рейтинга). Встреча продлилась 1 час 38 минут. Хаддад-Майя три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету Синяковой три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.
В текущем сезоне Хаддад-Майя выиграла два подряд травяных турнира категории WTA-250 и поднялась на лучшую в карьере строчку в рейтинге WTA — 15-е место.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
- 18 октября 2022
-
21:53
-
21:28
-
21:09
-
20:43
-
20:17
-
20:09
-
19:17
-
18:40
-
17:58
-
17:45
-
16:01
-
15:40
-
14:12
-
13:01
-
11:13
-
11:01
-
10:01
-
09:55
-
09:26
-
07:43
-
03:13
-
00:40
-
00:16
- 17 октября 2022
-
23:41
-
23:19
-
23:09
-
22:16
-
22:01
-
21:48
-
21:33
-
21:28
-
20:47
-
20:37
-
20:27
-
20:19