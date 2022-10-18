Анна Калинская неожиданно обыграла Барбору Крейчикову на старте турнира в Гвадалахаре

73-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).

В матче первого круга Калинская неожиданно обыграла 17-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикову (9) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Калинская два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 13. На счету Крейчиковой пять эйсов, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Примечательно, что неделю назад Крейчикова выиграла второй титул WTA подряд.

В следующем раунде Калинская сразится с представительницей Бельгии Элисе Мертенс.

Призовой фонд турнира в Гвадалахаре составил $ 2 527 250. В текущем сезоне турнир WTA-250 в Гвадалахаре выиграла чемпионка US Open – 2017 американка Слоан Стивенс.