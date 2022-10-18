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Анна Калинская неожиданно обыграла Барбору Крейчикову на старте турнира в Гвадалахаре

Анна Калинская неожиданно обыграла Барбору Крейчикову на старте турнира в Гвадалахаре
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73-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).

В матче первого круга Калинская неожиданно обыграла 17-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикову (9) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Калинская два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 13. На счету Крейчиковой пять эйсов, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Примечательно, что неделю назад Крейчикова выиграла второй титул WTA подряд.

В следующем раунде Калинская сразится с представительницей Бельгии Элисе Мертенс.

Призовой фонд турнира в Гвадалахаре составил $ 2 527 250. В текущем сезоне турнир WTA-250 в Гвадалахаре выиграла чемпионка US Open – 2017 американка Слоан Стивенс.

Гвадалахара-2. 1-й круг
18 октября 2022, вторник. 21:10 МСК
Анна Калинская
73
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Барбора Крейчикова
17
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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