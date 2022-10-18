В Неаполе теннисиста выселили из отеля, когда он играл на турнире

Колумбийский теннисист Николас Баррьентос пожаловался на организацию турнира категории ATP-250 в Неаполе (Италия).

Теннисист рассказал, что, вернувшись в свой отель в 17:00, он обнаружил свои вещи и вещи жены неаккуратно упакованными и разбросанными. Проверив электронную почту, он нашёл письмо, которое пришло ему во время его матча в парном разряде. Организаторы турнира уведомляли игрока о том, что ему срочно нужно переехать в другой отель. Также Баррьентос раскритиковал транспортную логистику соревнований.

«Я надеюсь, что ATP примет меры, не хочется, чтобы игроки попадали в такие ситуации. Особенно когда один и тот же инцидент повторяется на турнирах, организованных одной и той же компанией», — написал Николас в своих социальных сетях.