В Неаполе теннисиста выселили из отеля, когда он играл на турнире
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Колумбийский теннисист Николас Баррьентос пожаловался на организацию турнира категории ATP-250 в Неаполе (Италия).
Теннисист рассказал, что, вернувшись в свой отель в 17:00, он обнаружил свои вещи и вещи жены неаккуратно упакованными и разбросанными. Проверив электронную почту, он нашёл письмо, которое пришло ему во время его матча в парном разряде. Организаторы турнира уведомляли игрока о том, что ему срочно нужно переехать в другой отель. Также Баррьентос раскритиковал транспортную логистику соревнований.
«Я надеюсь, что ATP примет меры, не хочется, чтобы игроки попадали в такие ситуации. Особенно когда один и тот же инцидент повторяется на турнирах, организованных одной и той же компанией», — написал Николас в своих социальных сетях.
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