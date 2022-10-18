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В Неаполе организаторы турнира ATP перенесли матч, потому что корт стал слишком влажным

В Неаполе организаторы турнира ATP перенесли матч, потому что корт стал слишком влажным
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Организаторам турнира категории ATP-250 в Неаполе (Италия) пришлось приостановить и перенести матч первого круга между Корентеном Муте (Франция) и Лукой Нарди (Италия). Теннисисты успели сыграть четыре гейма (2:2).

В организацию вмешались погодные условия. Корт в Неаполе стал слишком влажным из-за морского воздуха.

Напомним, старт турнира в Неаполе был отложен из-за жалоб на качество покрытия. В субботу площадки турнира были неровными и настолько мягкими, что проминались под ногами. В итоге покрытие привезли из Флоренции, где на прошлой неделе тоже проходил турнир уровня ATP.

Призовой фонд нового турнира в Неаполе составил € 612 000. Ранее 40-я ракетка мира испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас пожаловался на качество уже нового корта в Неаполе.

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