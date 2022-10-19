Томми Пол в трёх сетах обыграл 19-летнего сына Бьорна Борга на старте турнира в Стокгольме

31-я ракетка мира, действующий чемпион американский теннисист Томми Пол вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

В матче первого круга Пол (8) обыграл Лео Борга – сына 11-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Бьорна Борга. Встреча продлилась 2 часа 6 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:1 в пользу Пола.

Пол три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету 19-летнего Борга три эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем раунде Пол сразится с ещё одним представителем Швеции, Микаэлем Имером.

Призовой фонд соревнований в Стокгольме составил € 648 130. Их сетку возглавил грек Стефанос Циципас.