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Томми Пол в трёх сетах обыграл 19-летнего сына Бьорна Борга на старте турнира в Стокгольме

Томми Пол в трёх сетах обыграл 19-летнего сына Бьорна Борга на старте турнира в Стокгольме
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31-я ракетка мира, действующий чемпион американский теннисист Томми Пол вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

В матче первого круга Пол (8) обыграл Лео Борга – сына 11-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Бьорна Борга. Встреча продлилась 2 часа 6 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:1 в пользу Пола.

Пол три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету 19-летнего Борга три эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем раунде Пол сразится с ещё одним представителем Швеции, Микаэлем Имером.

Призовой фонд соревнований в Стокгольме составил € 648 130. Их сетку возглавил грек Стефанос Циципас.

Стокгольм. 1-й круг
18 октября 2022, вторник. 21:50 МСК
Лео Борг
577
Швеция
Лео Борг
Л. Борг
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 1
5 		6 6
         
Томми Пол
31
США
Томми Пол
Т. Пол
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