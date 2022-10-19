Касаткина уверенно прошла китаянку Линь во втором круге турнира в Гвадалахаре

В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Грандстэнд» состоялся матч второго круга одноимённого теннисного турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 25-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина (11-й номер рейтинга) и 28-летняя представительница Китая Чжу Линь (69-й номер рейтинга).
Встреча завершилась уверенной победой Касаткиной в двух сетах – 2:0. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.
На счету Дарьи ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и шесть из 11 (55%) удачных брейк-пойнтов. У её оппонентки из Китая – ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два из пяти (40%) удачных брейк-пойнтов.
В третьем круге соперницей Касаткиной станет победительница пары Элизе Мертенс (Бельгия) – Анна Калинская (Россия).
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