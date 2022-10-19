Векич прибыла на турнир в Гвадалахаре на вертолёте

47-я ракетка мира, хорватская теннисистка Донна Векич рассказала о необычном виде транспорта, на котором она добралась до Гвадалахары, где на этой неделе стартовал турнир категории WTA-1000.

«На 10-й минуте полета дверь вертолёта открылась. Я сходила с ума. Парни сзади сходили с ума, потому что я сидела впереди. Пилот говорил: «Всё в порядке. Всё в порядке (смеётся)»», – приводит слова Векич WTA Insider в своём «твиттере».

16 октября 26-летняя хорватка уступила в финале хардового турнира WTA-500 в Сан-Диего (США) первой ракетке мира, представительнице Польше Иге Свёнтек со счётом 3:6, 6:3, 0:6.

В первом соревнований в Гвадалахаре Векич встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Призовой фонд мексиканского турнира составил $ 2 527 250. В текущем сезоне турнир WTA-250 в Гвадалахаре выиграла чемпионка US Open – 2017 американка Слоан Стивенс.