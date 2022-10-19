Дарья Касаткина высказалась о борьбе за место на Итоговом чемпионате WTA

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как оценивает свои шансы попасть на Итоговый чемпионат WTA. В настоящий момент Касаткина, обыгравшая китаянку Чжу Линь во втором круге турнира в Гвадалахаре, занимает седьмое место в Чемпионской гонке WTA.
«Как бы я ни пыталась отогнать мысли об Итоговом, обмануть себя я не могу. Просто надо принять это давление и справляться с ним так, как я умею. Это первый раз, когда у меня действительно есть шанс соревноваться на Итоговом, а не присутствовать в качестве запасного, так что это стресс. Но я рада.
Я в неплохом положении. А после этого матча оно ещё улучшилось. Вот почему это был действительно важный матч. Теперь я чувствую, что избавилась от этого груза», — приводит слова Дарьи пресс-служба WTA.
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