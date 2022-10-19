Белинда Бенчич высказалась о своём новом тренере Дмитрии Турсунове

Олимпийская чемпионка 2020 года, 14-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич поделилась мнением о бывшем российском теннисисте, а ныне тренере Дмитрии Турсунове. Ранее стало известно, что Турсунов, прекративший работу с победительницей Открытого чемпионата США 2021 года Эммой Радукану, стал тренером Бенчич.
«Мне кажется, у него очень ясная голова. И он старается сделать так, чтобы ты мог смотреть на вещи и под другим углом.
Он очень честный и жёсткий во всем. Но это именно то, что мне нужно. Мне не нужно, чтобы кто-то говорил о чём-то ином, кроме того, что имеет значение. Я вижу, что это может быть то, что мне нужно, чтобы видеть ситуацию под другим углом», — приводит слова швейцарской теннисистки пресс-служба WTA.
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