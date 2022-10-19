Донна Векич: попытаюсь победить Кудерметову ради своих подруг

Хорватская теннисистка Донна Векич высказалась о предстоящем матче с россиянкой Вероникой Кудерметовой во втором круге хардового турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). Матч Векич — Кудерметова состоится сегодня, 19 октября.
По словам Векич, которая дружит с гречанкой Марией Саккари, она постарается обыграть Кудерметову в том числе и ради своих подруг, которые, как и Вероника, борются за попадание на Итоговый чемпионат WTA.
«Она играет очень хорошо. Я понимаю, что она сражается за место на Итоговом чемпионате.
Я собираюсь остановить её ради себя и ради своих подруг, которые идут как раз позади неё. Разумеется, они хотят, чтобы я победила», — приводит слова хорватки Eurosport.
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