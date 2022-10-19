Cиннер: счастлив находиться там, где я есть сейчас, и надеюсь, что смогу двигаться дальше

12-я ракетка мира Янник Синнер рассказал о трудностях, с которыми сталкивается профессиональный теннисист, и поделился мнением о том, как игрокам следует справляться с проблемами.
«Если вы хотите совершенствоваться, вы выходите из своей зоны комфорта, потому что хотите улучшить что-нибудь ещё. Так что для меня это очень важная вещь.
Каждый день вы сталкиваетесь с разными проблемами; иногда вы устаёте, иногда проигрываете матчи, которые должны были выиграть. Вы должны вернуться на тренировочные корты и стараться играть лучше.
Очевидно, что это очень тяжёлая работа, но я счастлив находиться там, где я есть сейчас, и надеюсь, что смогу двигаться дальше», – цитирует итальянца официальный сайт Australian Open.
21-летний Синнер является обладателем шести титулов на турнирах ATP. На последнем ТБШ, US Open – 2022, теннисист дошёл до четвертьфинальной стадии, где уступил будущему чемпиону американского мэйджора Карлосу Алькарасу в пяти сетах.
- 19 октября 2022
-
08:58
-
08:44
-
08:20
-
08:05
-
08:01
-
07:57
-
07:29
-
07:06
-
05:41
-
05:12
-
05:00
-
03:27
-
01:28
-
00:50
-
00:02
- 18 октября 2022
-
23:51
-
23:45
-
23:34
-
22:55
-
21:53
-
21:28
-
21:09
-
20:43
-
20:17
-
20:09
-
19:17
-
18:40
-
17:58
-
17:45
-
16:01
-
15:40
-
14:12
-
13:01
-
11:13
-
11:01