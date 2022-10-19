«Это оскорбительно». Вторая ракетка Великобритании пригрозил уходом из сборной

26-я ракетка мира Даниэль Эванс, вторая ракетка Великобритании, пригрозил уходом из сборной страны. Эвансу не понравилось, что в последнее время его не ставят на парные матчи в Кубке Дэвиса.
«Это чертовски раздражает. Это огорчает. Честно говоря, немного оскорбительно, что меня никогда не выбирали для участия в Кубке Дэвиса [в парном разряде].
Это сделано для парней, играющих в парном разряде. Ничего против них не имею, но мне не нужно играть в парном разряде в туре, чтобы доказать, насколько я хорош в парном разряде. Когда я это делаю, у меня обычно всё в порядке. Думаю, что в смысле матчей Кубка Дэвиса нужно смотреть не только на парный рейтинг», — приводит его слова Inews.
По словам теннисиста, он может покинуть команду, если ситуация не изменится.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 19 октября 2022
-
11:02
-
08:58
-
08:44
-
08:20
-
08:05
-
08:01
-
07:57
-
07:29
-
07:06
-
05:41
-
05:12
-
05:00
-
03:27
-
01:28
-
00:50
-
00:02
- 18 октября 2022
-
23:51
-
23:45
-
23:34
-
22:55
-
21:53
-
21:28
-
21:09
-
20:43
-
20:17
-
20:09
-
19:17
-
18:40
-
17:58
-
17:45
-
16:01
-
15:40
-
14:12
-
13:01
-
11:13