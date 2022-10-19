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«Это оскорбительно». Вторая ракетка Великобритании пригрозил уходом из сборной

«Это оскорбительно». Вторая ракетка Великобритании пригрозил уходом из сборной
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26-я ракетка мира Даниэль Эванс, вторая ракетка Великобритании, пригрозил уходом из сборной страны. Эвансу не понравилось, что в последнее время его не ставят на парные матчи в Кубке Дэвиса.

«Это чертовски раздражает. Это огорчает. Честно говоря, немного оскорбительно, что меня никогда не выбирали для участия в Кубке Дэвиса [в парном разряде].

Это сделано для парней, играющих в парном разряде. Ничего против них не имею, но мне не нужно играть в парном разряде в туре, чтобы доказать, насколько я хорош в парном разряде. Когда я это делаю, у меня обычно всё в порядке. Думаю, что в смысле матчей Кубка Дэвиса нужно смотреть не только на парный рейтинг», — приводит его слова Inews.

По словам теннисиста, он может покинуть команду, если ситуация не изменится.

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