Украинка Марта Костюк рассказала, о чём думала во время матча с белоруской Саснович

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, какие мысли у неё были по ходу матча с Александрой Саснович из Беларуси. Костюк и Саснович встретились в первом круге турнира WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Украинка победила со счётом 6:1, 6:3.

«Очевидно, что, помимо всего этого, у меня есть и свои проблемы, как и у всех. В матче с Саснович на днях, например, я старалась максимально сконцентрироваться, думать о разных вещах, не зацикливаясь на том, что она игрок из Беларуси. Я всегда чувствую ответственность в этом аспекте, я хочу выиграть как можно больше игр для своей страны», — приводит её слова Daily Express.

Турнир в Гвадалахаре завершится 23 октября.

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