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Аслан Карацев проиграл первой ракетке Великобритании во втором круге турнира в Стокгольме

Аслан Карацев проиграл первой ракетке Великобритании во втором круге турнира в Стокгольме
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Российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

В матче второго круга Карацев в упорной борьбе проиграл 14-й ракетке мира британцу Кэмерону Норри (2) со счётом 7:6 (10:8), 3:6, 4:6. Встреча продлилась 3 часа 2 минуты. Карацев семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Норри шесть эйсов, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.

Отметим, что в решающей партии Карацев вёл со счётом 4:2, однако Норри сумел вернуться в игру, взяв четыре гейма подряд.

За выход в полуфинал Норри сразится с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 7) — Кристьян Гарин (Чили).

Стокгольм. 2-й круг
19 октября 2022, среда. 14:10 МСК
Аслан Карацев
45
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 10 		3 4
6 8 		6 6
         
Кэмерон Норри
14
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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