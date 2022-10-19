Аслан Карацев проиграл первой ракетке Великобритании во втором круге турнира в Стокгольме

Российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

В матче второго круга Карацев в упорной борьбе проиграл 14-й ракетке мира британцу Кэмерону Норри (2) со счётом 7:6 (10:8), 3:6, 4:6. Встреча продлилась 3 часа 2 минуты. Карацев семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Норри шесть эйсов, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.

Отметим, что в решающей партии Карацев вёл со счётом 4:2, однако Норри сумел вернуться в игру, взяв четыре гейма подряд.

За выход в полуфинал Норри сразится с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 7) — Кристьян Гарин (Чили).