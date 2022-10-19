Стало известно, с кем Карен Хачанов сразится на старте турнира в Антверпене
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Определился первый соперник 18-й ракетки мира россиянина Карена Хачанова на турнире категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). Во втором круге четвёртый сеяный Хачанов сразится с 36-м номером рейтинга американцем Себастьяном Кордой.
В матче первого раунда Корда обыграл соотечественника Маркоса Гирона со счётом 6:3, 6:7 (0:7), 6:4. Встреча продлилась 2 часа 24 минуты. Корда шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Гирона девять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Призовой фонд турнира в Антверпене составил € 648 130. Его действующим чемпионом является 21-летний итальянец Янник Синнер, отказавшийся от защиты титула.
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